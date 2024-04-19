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Вночі заморозки, удень тепло. Якою буде погода 20 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:02   19.04.2024
Оксана Якушко
Вночі заморозки, удень тепло. Якою буде погода 20 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 20 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

20 квітня: Мінлива хмарність.🌥

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер вночі південно – західний↗️, 5 – 10 м/с; вдень північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, на поверхні грунту місцями заморозки❄️ 0 – 2°,

вдень 15 – 20°.

По місту: Без істотних опадів.🌥

Вітер вночі південно – західний↗️, 5 – 10 м/с; вдень північно – східний↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° тепла, вдень 16 – 18°.

Читайте також: Про небезпечну погоду завтра попередили синоптики харків’ян

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 20 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".