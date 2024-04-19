Платят за мобилизацию: какую матпомощь оказывают новобранцам на Харьковщине
Громады на Харьковщине выплачивают одноразовую материальную помощь землякам, которые добровольно вступают в ряды ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на заместителя начальника областной военной администрации Романа Семенуху. По его данным, выплаты гражданам, которые добровольно вступают в ряды ВСУ, предусмотрены в программах социальной поддержки военнослужащих, участников боевых действий и членов их семей. Суммы — различные в разных районах области.
«Так, в Красноградском районе Харьковской области приняты соответствующие программы на период 2024-2025 годов, которыми предусмотрена единовременная материальная помощь в сумме 50 тысяч гривен. Аналогичные программы были утверждены и в других районах области, размер помощи которых составляет от 10 до 50 тысяч гривен», — отметили в пресс-службе ХОВА.
Первую такую денежную помощь оформили 17 апреля. Деньги выплатили жителю Натальинской громады Красноградского района, который в феврале подписал контракт с воинской частью и проходит службу в ВСУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: материальная помощь, мобилизация, новости Харькова, семенуха, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Громады на Харьковщине выплачивают одноразовую материальную помощь землякам, которые добровольно вступают в ряды ВСУ".