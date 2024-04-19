Платять за мобілізацію: яку матдопомогу надають новобранцям на Харківщині
Громади на Харківщині виплачують одноразову матеріальну допомогу землякам, які добровільно вступають до лав ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба ХОВА із посиланням на заступника начальника обласної військової адміністрації Романа Семенуху. За його даними, виплати громадянам, які добровільно вступають до лав ЗСУ, передбачені в програмах соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Суми – різні в різних районах області.
“Так, у Красноградському районі Харківської області прийнято відповідні Програми на період 2024-2025 років, якими передбачена одноразова матеріальна допомога у сумі 50 тисяч гривень. Аналогічні Програми були затверджені й в інших районах області, розмір допомоги яких складає від 10 до 50 тисяч гривень”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.
Першу таку грошову допомогу оформили 17 квітня. Гроші виплатили жителю Наталинської громади Красноградського району, який у лютому підписав контракт із військовою частиною та проходить службу в ЗСУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: материальная помощь, мобілізація, новини Харкова, семенуха, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 09:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громади на Харківщині виплачують одноразову матеріальну допомогу землякам, які добровільно вступають до лав ЗСУ".