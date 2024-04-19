Live
  • Пт 19.04.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Платять за мобілізацію: яку матдопомогу надають новобранцям на Харківщині

Суспільство 09:52   19.04.2024
Оксана Горун
Платять за мобілізацію: яку матдопомогу надають новобранцям на Харківщині

Громади на Харківщині виплачують одноразову матеріальну допомогу землякам, які добровільно вступають до лав ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба ХОВА із посиланням на заступника начальника обласної військової адміністрації Романа Семенуху. За його даними, виплати громадянам, які добровільно вступають до лав ЗСУ, передбачені в програмах соціальної підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Суми – різні в різних районах області.

“Так, у Красноградському районі Харківської області прийнято відповідні Програми на період 2024-2025 років, якими передбачена одноразова матеріальна допомога у сумі 50 тисяч гривень. Аналогічні Програми були затверджені й в інших районах області, розмір допомоги яких складає від 10 до 50 тисяч гривень”, – зазначили в пресслужбі ХОВА.

Першу таку грошову допомогу оформили 17 квітня. Гроші виплатили жителю Наталинської громади Красноградського району, який у лютому підписав контракт із військовою частиною та проходить службу в ЗСУ.

Читайте також: Велика частина країни сидить удома, а у ЗСУ зростає нестача війська – WSJ

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові відновили два тролейбусні маршрути
У Харкові відновили два тролейбусні маршрути
19.04.2024, 11:04
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
Як збили російський Ту-22МЗ: подробиці від ГУР МОУ (відео)
19.04.2024, 10:55
На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол
На батьків любителів графіті на Харківщині склали адмінпротокол
19.04.2024, 10:37
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
Сьогодні світло в Харкові відключатимуть на 5 годин – обленерго про причини
19.04.2024, 08:23
Семеро віцемерів Харкова заробляють більше Терехова – аналітики
Семеро віцемерів Харкова заробляють більше Терехова – аналітики
19.04.2024, 10:18
Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)
Розбився російський літак Ту-22М3, що бив ракетами по Україні (відео)
19.04.2024, 07:46

Новини за темою:

08:25
На Харківщині хочуть виплачувати адресну допомогу сім’ям загиблих ДСНСників
09:32
12 млн грн матеріальної допомоги отримали мешканці Харківщини з початку року
10:40
Оформляла мешканцям Харківщини “допомогу” від РФ: жінці повідомили про підозру
12:28
Жителі Липців, Руських та Черкаських Тишок отримали разову грошову допомогу
13:28
На Харківщині знову надають матеріальну допомогу населенню (оновлено)

Ви читали новину: «Платять за мобілізацію: яку матдопомогу надають новобранцям на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громади на Харківщині виплачують одноразову матеріальну допомогу землякам, які добровільно вступають до лав ЗСУ".