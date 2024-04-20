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Дождь, гроза, сильный ветер: какой будет погода в Харькове и области 20 апреля

Погода 20:37   20.04.2024
Виктория Яковенко
Дождь, гроза, сильный ветер: какой будет погода в Харькове и области 20 апреля Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 21 апреля, ночью в Харькове и области прогнозируют дождь. Также в первой половине дня ожидается гроза.

В Харькове ночная температура будет составлять от 10 до 12 градусов тепла, днем – от 20 до 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем от 19 до 24. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра в регионе.

«21 апреля по области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 20:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 21 апреля, ночью в Харькове и области прогнозируют дождь. Также в первой половине дня ожидается гроза.".