Дождь, гроза, сильный ветер: какой будет погода в Харькове и области 20 апреля

В воскресенье, 21 апреля, ночью в Харькове и области прогнозируют дождь. Также в первой половине дня ожидается гроза.

В Харькове ночная температура будет составлять от 10 до 12 градусов тепла, днем – от 20 до 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем от 19 до 24. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра в регионе.

«21 апреля по области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.