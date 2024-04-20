Дощ, гроза і сильний вітер: якою буде погода в Харкові та області 20 квітня

У неділю, 21 квітня, вночі у Харкові та області прогнозують дощ. Також у першій половині дня очікується гроза.

У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 20 до 22, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 19 до 24.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра в регіоні.

«21 квітня по області очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.