РФ вечером ударила КАБом по Харьковщине: под завалами был мужчина (фото)
Фото: «Заря»
Около 18:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде.
«Как следствие: разрушение сарая сельхозпредприятия, в котором содержался скот. Под завалами в сознании находился мужчина 1968 года рождения. Несколько двухэтажных многоквартирных домов получили повреждения. Мужчину достали из-под завалов. С полученными травмами его отправили в больницу», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».
Читайте также: Армия РФ била из авиации, но не штурмовала на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: завали, КАБ, скот, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ вечером ударила КАБом по Харьковщине: под завалами был мужчина (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 20:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде.".