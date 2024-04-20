РФ вечером ударила КАБом по Харьковщине: под завалами был мужчина (фото)

Около 18:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде.

«Как следствие: разрушение сарая сельхозпредприятия, в котором содержался скот. Под завалами в сознании находился мужчина 1968 года рождения. Несколько двухэтажных многоквартирных домов получили повреждения. Мужчину достали из-под завалов. С полученными травмами его отправили в больницу», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».