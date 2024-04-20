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РФ вечером ударила КАБом по Харьковщине: под завалами был мужчина (фото)

Общество 20:04   20.04.2024
Виктория Яковенко
РФ вечером ударила КАБом по Харьковщине: под завалами был мужчина (фото) Фото: «Заря»

Около 18:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде.

«Как следствие: разрушение сарая сельхозпредприятия, в котором содержался скот. Под завалами в сознании находился мужчина 1968 года рождения. Несколько двухэтажных многоквартирных домов получили повреждения. Мужчину достали из-под завалов. С полученными травмами его отправили в больницу», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря».

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:00 армия РФ ударила КАБом по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде.".