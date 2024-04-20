Live
  • Сб 20.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)

Суспільство 20:04   20.04.2024
Вікторія Яковенко
РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото) Фото: “Зоря”

Близько 18:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді.

«Як наслідок: руйнування сараю сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба. Під завалами при свідомості знаходився чоловік 1968 року народження. Декілька двоповерхових багатоквартирних будинків отримали пошкодження. Чоловіка дістали з-під завалів. З отриманими травмами його відправили до лікарні», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».

01
Фото: “Зоря”

Читайте також: Армія РФ била з авіації, але не штурмувала на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)
РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)
20.04.2024, 20:04
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Окупанти вдруге обстріляли гаражний кооператив на Салтівці (фото)
Окупанти вдруге обстріляли гаражний кооператив на Салтівці (фото)
22.09.2022, 09:09
Терехов повідомив, куди «прилетіло» вдень в Харкові
Терехов повідомив, куди «прилетіло» вдень в Харкові
20.04.2024, 15:03
Дощ, гроза і сильний вітер: якою буде погода в Харкові та області 20 квітня
Дощ, гроза і сильний вітер: якою буде погода в Харкові та області 20 квітня
20.04.2024, 20:37
«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов
«Приліт» по Харкову: пошкоджено 14 гаражів, один зруйнований – Синєгубов
20.04.2024, 17:14

Новини за темою:

11:01
Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий і поранені
09:00
З-під завалів на Харківщині врятували чоловіка – Синєгубов про обстріли
08:38
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС
20:00
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
17:46
Смертельний удар РФ по Липцях: як діставали людей з-під завалів (відео)

Ви читали новину: «РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді.".