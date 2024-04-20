РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)

Близько 18:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді.

«Як наслідок: руйнування сараю сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба. Під завалами при свідомості знаходився чоловік 1968 року народження. Декілька двоповерхових багатоквартирних будинків отримали пошкодження. Чоловіка дістали з-під завалів. З отриманими травмами його відправили до лікарні», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».