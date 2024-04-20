РФ ввечері вдарила КАБом по Харківщині: під завалами був чоловік (фото)
Фото: “Зоря”
Близько 18:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді.
«Як наслідок: руйнування сараю сільгосппідприємства, в якому утримувалася худоба. Під завалами при свідомості знаходився чоловік 1968 року народження. Декілька двоповерхових багатоквартирних будинків отримали пошкодження. Чоловіка дістали з-під завалів. З отриманими травмами його відправили до лікарні», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: завали, КАБ, скот, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 20:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:00 армія РФ вдарила КАБом по селу Мала Рогозянка в Золочівській громаді.".