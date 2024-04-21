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5,5 лет тюрьмы получил бизнесмен за гранаты и «слив» позиций ВСУ в Харькове

Общество 19:03   21.04.2024
Елена Нагорная
5,5 лет тюрьмы получил бизнесмен за гранаты и «слив» позиций ВСУ в Харькове Фото: id-legalgroup.com

За передачу данных о расположении личного состава и техники ВСУ в Харькове предприниматель получил 5,5 лет тюрьмы.

Как сообщается в приговоре Орджоникидзевского райсуда Харькова от 9 апреля, фигурант переписывался в Telegram с пользователем «Dm Kruger». Тот предложил мужчине передавать информацию о местах расположения украинских защитников и их техники. Обвиняемый согласился и в июле-сентябре 2023 года собирал такие данные в разных районах Харькова. Координаты он отмечал в «Google Maps» и отправлял «Dm Kruger».

В Оперативной группировке войск «Харьков» подтвердили, что в районах меток действительно выполняли задачи подразделения Сил обороны. Однако были ли на основе «слитой» информации вражеские обстрелы — в материалах дела не указывается.

Также в июле «Dm Kruger» предложил фигуранту за деньги осуществить сбыт трех гранат лицу, сведения о котором он предоставит позже. Обвиняемый также согласился и вскоре незаконно приобрел у неустановленного следствием лица четыре гранаты с взрывателями: три РГД-5 и одну Ф-1. «Лишний» боеприпас мужчина купил лично для себя. Все гранаты он хранил в коробке от сантехники на работе, на одном из харьковских рынков. Здесь же мужчина продал три гранаты гражданину, досудебное расследование в отношении которого осуществляется в рамках другого производства. За сбыт боеприпасов предпринимателю на карточки перечислили более 12 тысяч гривен.

Разоблачили мужчину 20 сентября 2023 работники облуправления СБУ, в его машине «Volkswagen Jetta» нашли гранату РГД-5, которую он оставил себе.

Действия предпринимателя квалифицировали по ч. 2 ст. 114-2 и ч. 1 ст. 263 УКУ, и в марте текущего года он согласился заключить с прокурором соглашение о признании виновности — такая возможность предусмотрена законом. Согласно этому соглашению, мужчине назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За передачу данных о расположении личного состава и техники ВСУ в Харькове предприниматель получил 5,5 лет тюрьмы".