5,5 років тюрми отримав бізнесмен за гранати і “злив” позицій ЗСУ в Харкові

За передачу даних про розташування особового складу та техніки ЗСУ у Харкові підприємець отримав 5,5 років тюрми.

Як повідомляється у вироку Орджонікідзевського райсуду Харкова від 9 квітня, фігурант листувався в телеграмі з користувачем “Dm Kruger”. Той запропонував чоловікові передавати інформацію про місця розташування українських захисників та їхньої техніки. Обвинувачений погодився й у липні-вересні 2023 року збирав такі дані у різних районах Харкова. Координати він позначав у “Google Maps” та відправляв “Dm Kruger”.

В Оперативному угрупуванні військ “Харків” підтвердили, що в районах міток справді виконували завдання підрозділи Сил оборони. Однак, чи були на основі “злитої” інформації ворожі обстріли – у матеріалах справи не вказується.

Також у липні “Dm Kruger” запропонував фігуранту за гроші здійснити збут трьох гранат особі, відомості про яку він надасть пізніше. Обвинувачений також погодився і невдовзі незаконно придбав у невстановленої слідством особи чотири гранати з підривачами: три РГД-5 та одну Ф-1. “Зайвий” боєприпас чоловік купив особисто для себе. Усі гранати він зберігав у коробці від сантехніки на роботі, на одному із харківських ринків. Тут же чоловік продав три гранати громадянинові, досудове розслідування щодо якого здійснюється у межах іншого провадження. За збут боєприпасів підприємцю на картки перерахували понад 12 тисяч гривень.

Викрили чоловіка 20 вересня 2023 року працівники облуправління СБУ, в його машині “Volkswagen Jetta” знайшли гранату РГД-5, яку він залишив собі.

Дії підприємця кваліфікували за ч. 2 ст. 114-2 та ч. 1 ст. 263 ККУ, і в березні поточного року він погодився укласти з прокурором угоду про визнання винуватості – така можливість передбачена законом. Згідно з цією угодою, чоловікові призначили покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі.