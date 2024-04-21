Двое погибших и трое раненых: Синегубов рассказал о местах «прилетов» накануне
Двое мужчин погибли и еще трое гражданских получили травмы в результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.
Об этом сообщает в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов. По его данным:
▪️ 14:20 г. Харьков, Индустриальный район. В результате ракетного удара разрушен гараж и повреждены еще 14.
▪️ 18:53 Чугуевский район, Волчанская громада, с. Прилепка. В результате обстрела горел частный дом.
▪️ 18:22 Богодуховский район, Золочевская громада, с. Победа. Попадание КАБ на территорию недействующей фермы. Из-под завалов деблокировали 55-летнего мужчину.
По данным ГСЧС, две корректируемые авиабомбы полностью разрушили бывшую ферму. Мужчину, которого достали из-под завалов, госпитализировали с травмами средней тяжести.
▪️ 17:35 Харьковский район, Липецкая громада, с. Липцы. В результате вражеского попадания поврежден частный дом.
▪️ 13:55 с. Барановка, Богодуховский район. Под обстрел из РСЗО попали два частных дома.
▪️ В 8:15 в г. Волчанск российские войска обстреляли боеприпасом УМПБ жилую застройку. Разрушены третий подъезд многоквартирного дома и частный дом. Погибли 50-летний и 83-летний мужчины. Женщина 61 года и 44-летний мужчина получили травмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, зведення, обстрелы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 09:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин погибли и еще трое гражданских получили травмы в результате обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".