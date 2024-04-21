Двоє загиблих і троє поранених: Синєгубов розповів, куди прилетіло напередодні
Двоє чоловіків загинули й ще троє цивільних отримали травми внаслідок обстрілів Харківщини за минулу добу.
Про це повідомляє у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними:
▪️ 14:20 м. Харків, Індустріальний район. Внаслідок ракетного удару зруйнований гараж та пошкоджені ще 14.
▪️ 18:53 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
▪️ 18:22 Богодухівський район, Золочівська громада, с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів деблокували 55-річного чоловіка.
За даними ДСНС, дві керовані авіабомби повністю зруйнували колишню ферму. Чоловіка, якого дістали з-під завалів, ушпиталили з травмами середньої тяжкості.
▪️ 17:35 Харківський район, Липецька громада, с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджений приватний будинок.
▪️ 13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл із РСЗВ потрапили два приватні будинки.
▪️ О 8:15 у м. Вовчанськ російські війська обстріляли боєприпасом УМПБ житлову забудову. Зруйновані третій під’їзд багатоквартирного будинку та приватний дім. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. 61-річна жінка та 44-річний чоловік отримали травми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 09:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули й ще троє цивільних отримали травми внаслідок обстрілів Харківщини за минулу добу".