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Двоє загиблих і троє поранених: Синєгубов розповів, куди прилетіло напередодні

Події 09:50   21.04.2024
Олена Нагорна
Двоє загиблих і троє поранених: Синєгубов розповів, куди прилетіло напередодні

Двоє чоловіків загинули й ще троє цивільних отримали травми внаслідок обстрілів Харківщини за минулу добу.

Про це повідомляє у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними:

▪️ 14:20 м. Харків, Індустріальний район. Внаслідок ракетного удару зруйнований гараж та пошкоджені ще 14.

▪️ 18:53 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

▪️ 18:22 Богодухівський район, Золочівська громада, с. Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів деблокували 55-річного чоловіка.

За даними ДСНС, дві керовані авіабомби повністю зруйнували колишню ферму. Чоловіка, якого дістали з-під завалів, ушпиталили з травмами середньої тяжкості.

▪️ 17:35 Харківський район, Липецька громада, с. Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджений приватний будинок.

▪️ 13:55 с. Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл із РСЗВ потрапили два приватні будинки.

▪️ О 8:15 у м. Вовчанськ російські війська обстріляли боєприпасом УМПБ житлову забудову. Зруйновані третій під’їзд багатоквартирного будинку та приватний дім. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. 61-річна жінка та 44-річний чоловік отримали травми.

Читайте також: Дві атаки на Куп’янському напрямку та авіаудари по Харківщині: зведення Генштабу

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 09:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків загинули й ще троє цивільних отримали травми внаслідок обстрілів Харківщини за минулу добу".