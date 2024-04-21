Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
Из-за сетевых ограничений в Харьковской области 21 апреля, как и накануне, будут применяться графики отключений электроэнергии, информируют в Минэнерго.
Сообщается, что накануне из-за ясной погоды и активной работы солнечных станций образовались излишки электроэнергии, которые Украина передавала в Польшу.
«На текущие сутки дефицита электроэнергии и привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируются ограничения для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога)», — информируют в Минэнерго.
Ранее был опубликован график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 11:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сетевых ограничений в Харьковской области 21 апреля, как и накануне, будут применяться графики отключений, информируют в Минэнерго.".