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Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику

Общество 11:28   21.04.2024
Елена Нагорная
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику

Из-за сетевых ограничений в Харьковской области 21 апреля, как и накануне, будут применяться графики отключений электроэнергии, информируют в Минэнерго.

Сообщается, что накануне из-за ясной погоды и активной работы солнечных станций образовались излишки электроэнергии, которые Украина передавала в Польшу.

«На текущие сутки дефицита электроэнергии и привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируются ограничения для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога)», — информируют в Минэнерго.

Ранее был опубликован график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сетевых ограничений в Харьковской области 21 апреля, как и накануне, будут применяться графики отключений, информируют в Минэнерго.".