Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику

Из-за сетевых ограничений в Харьковской области 21 апреля, как и накануне, будут применяться графики отключений электроэнергии, информируют в Минэнерго.

Сообщается, что накануне из-за ясной погоды и активной работы солнечных станций образовались излишки электроэнергии, которые Украина передавала в Польшу.

«На текущие сутки дефицита электроэнергии и привлечения аварийной помощи не планируется. Также не планируются ограничения для бытовых и промышленных потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога)», — информируют в Минэнерго.

Ранее был опубликован график отключений электричества в Харькове и области на период с 21 по 24 апреля. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.