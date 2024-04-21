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Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком

Суспільство 11:28   21.04.2024
Олена Нагорна
Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком

Через мережеві обмеження у Харківській області 21 квітня, як і напередодні, будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії, інформують у Міненерго.

Повідомляється, що напередодні через ясну погоду та активну роботу сонячних станцій утворилися надлишки електроенергії, які Україна передала до Польщі.

На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів (крім Харківщини та Кривого Рогу)“, – повідомляють у Міненерго.

Раніше був опублікований графік відключень електрики в Харкові та області на період з 21 по 24 квітня. Усі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

Читайте також: Чому Харкову електрики не вистачає, але нею ділилися з Польщею: пояснення

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через мережеві обмеження у Харківській області 21 квітня, як і напередодні, будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії, інформують у Міненерго".