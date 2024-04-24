На Харьковщине ежедневно фиксируют 10-13 «прилетов» КАБов – Тимошко
Ежедневно на Харьковщине фиксируют до 13 ударов управляемыми авиабомбами, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«В частности, вчера было применено врагом 11 КАБов, из них два – по городу Харьков: в частный сектор Салтовского района «прилетел» УМПБ Д-30. Такой же снаряд «прилетел» в лесополосу в центре города. Также были нанесены удары по приграничью», — сказал Тимошко.
Он также рассказал, что ночью 24 апреля в результате ракетного удара РФ по центру Золочева пострадали авто полицейских.
«Полицейские не травмировались, хотя находились в 10-12 метрах от места «прилета» в укрытии, поэтому не пострадали», — отметил Тимошко.
По его данным, всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли 10 полицейских, еще более 180 были ранены.
«Несколько полицейских ранены уже дважды и трижды. К сожалению, это происходит с периодичностью в неделю — две», — добавил начальник полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, КАБ, погибли, полиция, пострадали, прилеты, тимошко, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ежедневно на Харьковщине фиксируют до 13 ударов управляемыми авиабомбами, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".