На Харьковщине ежедневно фиксируют 10-13 «прилетов» КАБов – Тимошко

Ежедневно на Харьковщине фиксируют до 13 ударов управляемыми авиабомбами, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«В частности, вчера было применено врагом 11 КАБов, из них два – по городу Харьков: в частный сектор Салтовского района «прилетел» УМПБ Д-30. Такой же снаряд «прилетел» в лесополосу в центре города. Также были нанесены удары по приграничью», — сказал Тимошко.

Он также рассказал, что ночью 24 апреля в результате ракетного удара РФ по центру Золочева пострадали авто полицейских.

«Полицейские не травмировались, хотя находились в 10-12 метрах от места «прилета» в укрытии, поэтому не пострадали», — отметил Тимошко.

По его данным, всего с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли 10 полицейских, еще более 180 были ранены.

«Несколько полицейских ранены уже дважды и трижды. К сожалению, это происходит с периодичностью в неделю — две», — добавил начальник полиции.