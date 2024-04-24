На Харківщині щодня фіксують 10-13 «прильотів» КАБів – Тимошко
Щодня на Харківщині фіксують до 13 ударів керованими авіабомбами, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«Зокрема вчора було застосовано ворогом 11 КАБів, з них два – по місту Харків: у приватний сектор Салтівського району «прилетів» УМПБ Д-30. Такий же снаряд «прилетів» в лісосмугу в центрі міста. Також було завдано ударів по прикордонню», – сказав Тимошко.
Він також розповів, що вночі 24 квітня внаслідок ракетного удару РФ по центру Золочева постраждали авто поліцейських.
«Поліцейські не травмувалися, хоча знаходились в 10-12 метрах від місця «прильоту» в укритті, тому не постраждали», – зазначив Тимошко.
За його даними, загалом з початку повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули 10 поліцейських, ще понад 180 були поранені.
«Декілька поліцейських поранені вже двічі та втричі. На жаль, це відбувається з періодичністю в тиждень-два», – додав начальник поліції.
Читайте також: Начальник Нацполіції Харківщини заявив, що його співробітники не пакують речі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, КАБ, погибли, поліція, пострадали, прилеты, тимошко, удары, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині щодня фіксують 10-13 «прильотів» КАБів – Тимошко»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодня на Харківщині фіксують до 13 ударів керованими авіабомбами, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".