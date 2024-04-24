На Харківщині щодня фіксують 10-13 «прильотів» КАБів – Тимошко

Щодня на Харківщині фіксують до 13 ударів керованими авіабомбами, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Зокрема вчора було застосовано ворогом 11 КАБів, з них два – по місту Харків: у приватний сектор Салтівського району «прилетів» УМПБ Д-30. Такий же снаряд «прилетів» в лісосмугу в центрі міста. Також було завдано ударів по прикордонню», – сказав Тимошко.

Він також розповів, що вночі 24 квітня внаслідок ракетного удару РФ по центру Золочева постраждали авто поліцейських.

«Поліцейські не травмувалися, хоча знаходились в 10-12 метрах від місця «прильоту» в укритті, тому не постраждали», – зазначив Тимошко.

За його даними, загалом з початку повномасштабного вторгнення на Харківщині загинули 10 поліцейських, ще понад 180 були поранені.

«Декілька поліцейських поранені вже двічі та втричі. На жаль, це відбувається з періодичністю в тиждень-два», – додав начальник поліції.