В Харькове продолжают устранять последствия ракетного удара (фото)
В Харькове вторые сутки убирают последствия «прилета» в Шевченковском районе.
«На месте происшествия коммунальщики убирают выбитые стекла и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Ударом ночью 24 апреля россияне выбили сразу почти 600 окон в многоэтажках и офисных зданиях. Разбились и витрины кафе и магазинов на первых этажах зданий. В итоге масштабы работ, с которыми столкнулись коммунальники, впечатляют.
Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, последствия, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вторые сутки убирают последствия «прилета» в Шевченковском районе".