В Харькове продолжают устранять последствия ракетного удара (фото)

В Харькове вторые сутки убирают последствия «прилета» в Шевченковском районе.

«На месте происшествия коммунальщики убирают выбитые стекла и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ударом ночью 24 апреля россияне выбили сразу почти 600 окон в многоэтажках и офисных зданиях. Разбились и витрины кафе и магазинов на первых этажах зданий. В итоге масштабы работ, с которыми столкнулись коммунальники, впечатляют.

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.