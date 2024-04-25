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В Харькове продолжают устранять последствия ракетного удара (фото)

Общество 10:19   25.04.2024
Оксана Горун
В Харькове продолжают устранять последствия ракетного удара (фото) Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

В Харькове вторые сутки убирают последствия «прилета» в Шевченковском районе.

«На месте происшествия коммунальщики убирают выбитые стекла и габаритный мусор», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

устраняют последствия удара по Харькову на Отакара Яроша 2
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

Ударом ночью 24 апреля россияне выбили сразу почти 600 окон в многоэтажках и офисных зданиях. Разбились и витрины кафе и магазинов на первых этажах зданий. В итоге масштабы работ, с которыми столкнулись коммунальники, впечатляют.

устраняют последствия удара по Харькову на Отакара Яроша
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»

Напомним, после 00:30 в Харькове было слышно несколько взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары и призвал быть в укрытиях. Мэр Игорь Терехов написал, что это был целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Он также сообщил, что в результате удара в домах много выбитых окон. Также оккупанты перебили газопровод. По данным Синегубова, пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и три женщины 24, 45, 54 лет.

устраняют последствия удара по Харькову на Отакара Яроша 5
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
устраняют последствия удара по Харькову на Отакара Яроша 4
Фото: пресс-служба КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вторые сутки убирают последствия «прилета» в Шевченковском районе".