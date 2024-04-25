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У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото)

Суспільство 10:19   25.04.2024
Оксана Горун
У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото) Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

У Харкові другу добу прибирають наслідки “прильоту” в Шевченківському районі.

“На місці події комунальники прибирають вибите скло та габаритне сміття”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

усувають наслідки удару по Харкову на Отакара Яроша 2
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

Ударом уночі 24 квітня росіяни вибили одразу майже 600 вікон у багатоповерхівках та офісних будівлях. Розбилися й вітрини кафе та магазинів на перших поверхах будівель. У результаті масштаби робіт, із якими зіткнулися комунальники, вражають.

усувають наслідки удару по Харкову на Отакара Яроша
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також розповів, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

усувають наслідки удару по Харкову на Отакара Яроша 5
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”
усувають наслідки удару по Харкову на Отакара Яроша 4
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові другу добу прибирають наслідки “прильоту” в Шевченківському районі".