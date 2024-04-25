У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото)
У Харкові другу добу прибирають наслідки “прильоту” в Шевченківському районі.
“На місці події комунальники прибирають вибите скло та габаритне сміття”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.
Ударом уночі 24 квітня росіяни вибили одразу майже 600 вікон у багатоповерхівках та офісних будівлях. Розбилися й вітрини кафе та магазинів на перших поверхах будівель. У результаті масштаби робіт, із якими зіткнулися комунальники, вражають.
Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також розповів, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова, последствия, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові другу добу прибирають наслідки “прильоту” в Шевченківському районі".