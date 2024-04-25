У Харкові продовжують усувати наслідки ракетного удару (фото)

У Харкові другу добу прибирають наслідки “прильоту” в Шевченківському районі.

“На місці події комунальники прибирають вибите скло та габаритне сміття”, – повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Ударом уночі 24 квітня росіяни вибили одразу майже 600 вікон у багатоповерхівках та офісних будівлях. Розбилися й вітрини кафе та магазинів на перших поверхах будівель. У результаті масштаби робіт, із якими зіткнулися комунальники, вражають.

Нагадаємо, після 00:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів і закликав бути в укриттях. Мер Ігор Терехов повідомив, що це був цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Він також розповів, що внаслідок удару в будинках багато вибитих вікон. Також окупанти перебили газопровід. За даними Синєгубова, постраждали троє чоловіків віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.