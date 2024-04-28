Били из РСЗО «Град». Об обстреле Купянска сообщила прокуратура (фото)

28 апреля около 10:50 вражеский боеприпас попал в частный жилой дом в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Получил ранение 51-летний гражданский мужчина, он госпитализирован в больницу. По предварительным данным, враг ударил по городу с РСЗО «Град»», — отметили в прокуратуре.

Ранее ХОВА сообщила, что двое человек ранены в результате обстрела Купянска.