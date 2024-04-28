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Били из РСЗО «Град». Об обстреле Купянска сообщила прокуратура (фото)

Происшествия 13:53   28.04.2024
Оксана Якушко
Били из РСЗО «Град». Об обстреле Купянска сообщила прокуратура (фото)

28 апреля около 10:50 вражеский боеприпас попал в частный жилой дом в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Получил ранение 51-летний гражданский мужчина, он госпитализирован в больницу. По предварительным данным, враг ударил по городу с РСЗО «Град»», — отметили в прокуратуре.

Ранее ХОВА сообщила, что двое человек ранены в результате обстрела Купянска.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2024 в 13:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 апреля около 10:50 вражеский боеприпас попал в частный жилой дом в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".