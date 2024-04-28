Били з РСЗВ «Град». Про обстріл Купʼянська повідомила прокуратура (фото)

28 квітня близько 10.50 ворожий боєприпас поцілив у приватний житловий будинок у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Отримав поранення 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог вдарив по місту з РСЗВ «Град»», – зазначили в прокуратурі.

Раніше ХОВА повідомила, що двох людей поранено в результаті обстрілу Куп’янська.