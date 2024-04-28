Били з РСЗВ «Град». Про обстріл Купʼянська повідомила прокуратура (фото)
28 квітня близько 10.50 ворожий боєприпас поцілив у приватний житловий будинок у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Отримав поранення 51-річний цивільний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. За попередніми даними, ворог вдарив по місту з РСЗВ «Град»», – зазначили в прокуратурі.
Раніше ХОВА повідомила, що двох людей поранено в результаті обстрілу Куп’янська.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: куп'янск, поранений, РСЗО "Град", Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2024 в 13:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 квітня близько 10.50 ворожий боєприпас поцілив у приватний житловий будинок у Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".