Харьковчанин обещал вывезти людей и домашних питомцев – и исчезал с деньгами
Ранее судимый 35-летний мужчина в феврале этого года разместил на онлайн-платформе объявление, где предлагал помочь вывезти людей и домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Но после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый «волонтер» переставал выходить на связь.
Всего установлено более 10 потерпевших, пострадавших от действий мошенника.
Мужчину будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова по обвинению в мошенничестве, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, мошенник, псевдо-волонтер, Харьков, Харьковская областная прокуратура, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 16:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый 35-летний мужчина в феврале этого года разместил на онлайн-платформе объявление, где предлагал помочь вывезти людей и домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий, сообщила Харьковская областная прокуратура.".