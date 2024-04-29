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Харьковчанин обещал вывезти людей и домашних питомцев – и исчезал с деньгами

Общество 16:46   29.04.2024
Оксана Якушко
Харьковчанин обещал вывезти людей и домашних питомцев – и исчезал с деньгами

Ранее судимый 35-летний мужчина в феврале этого года разместил на онлайн-платформе объявление, где предлагал помочь вывезти людей и домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Но после получения предоплаты якобы на бензин, которую потерпевшие переводили на карту мужчины, так называемый «волонтер» переставал выходить на связь.

Всего установлено более 10 потерпевших, пострадавших от действий мошенника.

Мужчину будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова по обвинению в мошенничестве, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 16:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее судимый 35-летний мужчина в феврале этого года разместил на онлайн-платформе объявление, где предлагал помочь вывезти людей и домашних питомцев, в том числе с прифронтовых территорий, сообщила Харьковская областная прокуратура.".