Харків’янин обіцяв вивезти людей і домашніх улюбленців – і зникав із грошима
Раніше судимий 35-річний чоловік у лютому цього року розмістив на онлайн-платформі оголошення, де пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Але після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий «волонтер» переставав виходити на зв’язок.
Усього встановлено понад 10 потерпілих, які постраждали від дій шахрая.
Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова за обвинуваченням у шахрайстві, йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, евакуація, мошенник, псевдо-волонтер, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 16:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше судимий 35-річний чоловік у лютому цього року розмістив на онлайн-платформі оголошення, де пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій, повідомила Харківська обласна прокуратура.".