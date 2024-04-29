Садиста, ударившего собаку ножом по голове, взяли под стражу в Харькове
Мужчину, ударившему ножом по голове беспризорное животное, избрали меру пресечения, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ранее правоохранители нашли и задержали 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове днем 26 апреля.
«По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в сумме 116 800 гривен», — сообщили в Нацполиции.
Читайте также: Пьяный харьковчанин порезал голову бездомной собаке: что с животным
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: нож, собака, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Садиста, ударившего собаку ножом по голове, взяли под стражу в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, ударившему ножом по голове беспризорное животное, избрали меру пресечения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".