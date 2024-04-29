Садиста, ударившего собаку ножом по голове, взяли под стражу в Харькове

Мужчину, ударившему ножом по голове беспризорное животное, избрали меру пресечения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее правоохранители нашли и задержали 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове днем 26 апреля.

«По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в сумме 116 800 гривен», — сообщили в Нацполиции.