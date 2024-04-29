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Садиста, ударившего собаку ножом по голове, взяли под стражу в Харькове

Происшествия 17:41   29.04.2024
Оксана Якушко
Садиста, ударившего собаку ножом по голове, взяли под стражу в Харькове

Мужчину, ударившему ножом по голове беспризорное животное, избрали меру пресечения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ранее правоохранители нашли и задержали 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове днем 26 апреля.

«По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в сумме 116 800 гривен», — сообщили в Нацполиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, ударившему ножом по голове беспризорное животное, избрали меру пресечения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".