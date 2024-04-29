Садиста, який ударив собаку ножем по голові, взяли під варту у Харкові

Чоловіку, який ударив ножем по голові безпритульну тварину, обрали запобіжний захід, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Раніше правоохоронці знайшли та затримали 46-річного чоловіка, який кинувся з ножем на бездомного собаку у Харкові вдень 26 квітня.

«За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у сумі 116 800 гривень», – повідомили в прокуратурі.