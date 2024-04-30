Дети военных не будут платить за музыкальные и художественные школы в Харькове

С 1 мая 2024 года начнут действовать дополнительные льготы по оплате обучения в коммунальных начальных специализированных учебных заведениях Харькова, которые финансируются за счет средств городского бюджета, сообщили в горсовете.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 апреля, на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Льгота в размере 100 % установлена следующим категориям учащихся:

— детям, родители (родитель) которых военнослужащим Вооруженных сил Украины или других военных формирований, в том числе добровольческих формирований территориальных громад;

— детям, родители (родитель) которых являются погибшими (умершими) защитниками и защитницами Украины.