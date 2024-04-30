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Дети военных не будут платить за музыкальные и художественные школы в Харькове

Общество 16:47   30.04.2024
Оксана Якушко
Дети военных не будут платить за музыкальные и художественные школы в Харькове

С 1 мая 2024 года начнут действовать дополнительные льготы по оплате обучения в коммунальных начальных специализированных учебных заведениях Харькова, которые финансируются за счет средств городского бюджета, сообщили в горсовете.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 апреля, на внеочередной сессии Харьковского горсовета.

Льгота в размере 100 % установлена следующим категориям учащихся:
— детям, родители (родитель) которых военнослужащим Вооруженных сил Украины или других военных формирований, в том числе добровольческих формирований территориальных громад;
— детям, родители (родитель) которых являются погибшими (умершими) защитниками и защитницами Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 16:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 1 мая 2024 года начнут действовать дополнительные льготы по оплате обучения в коммунальных начальных специализированных учебных заведениях Харькова, которые финансируются за счет средств городского бюджета, сообщили в горсовете.".