Діти військових не платитимуть за музичні та художні школи у Харкові

З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги щодо оплати навчання у комунальних початкових спеціалізованих навчальних закладах Харкова, які фінансуються коштом коштів міського бюджету, повідомили у міськраді.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії Харківської міськради.

Пільга у розмірі 100 % встановлена таким категоріям учнів:

– дітям, батьки (один з батьків) яких є військовослужбовцем Збройних Сил України або інших військових формувань, у тому числі добровольчих формувань територіальних громад;

– дітям, батьки (один з батьків) яких є загиблими (померлими) захисниками та захисницями України.