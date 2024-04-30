Діти військових не платитимуть за музичні та художні школи у Харкові
З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги щодо оплати навчання у комунальних початкових спеціалізованих навчальних закладах Харкова, які фінансуються коштом коштів міського бюджету, повідомили у міськраді.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 30 квітня, на позачерговій сесії Харківської міськради.
Пільга у розмірі 100 % встановлена таким категоріям учнів:
– дітям, батьки (один з батьків) яких є військовослужбовцем Збройних Сил України або інших військових формувань, у тому числі добровольчих формувань територіальних громад;
– дітям, батьки (один з батьків) яких є загиблими (померлими) захисниками та захисницями України.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 травня 2024 року почнуть діяти додаткові пільги щодо оплати навчання у комунальних початкових спеціалізованих навчальних закладах Харкова, які фінансуються коштом коштів міського бюджету, повідомили у міськраді.".