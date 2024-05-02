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Озеро в Центральном парке Харькова начали наполнять: там уже есть рыба (видео)

Общество 13:50   02.05.2024
Виктория Яковенко
Озеро в Центральном парке Харькова начали наполнять: там уже есть рыба (видео)

В Центральном парке Харькова начали наполнять озеро водой после очистки и ремонта.

«Лишь день, как вода появилась в чаше пруда, а только посмотрите, сколько рыбы! И это мы еще не вернули ту, которая сейчас на хозяйственном дворе хранится», — отметили в пресс-службе парка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Центральном парке Харькова начали наполнять озеро водой после очистки и ремонта.".