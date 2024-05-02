Озеро в Центральном парке Харькова начали наполнять: там уже есть рыба (видео)

В Центральном парке Харькова начали наполнять озеро водой после очистки и ремонта.

«Лишь день, как вода появилась в чаше пруда, а только посмотрите, сколько рыбы! И это мы еще не вернули ту, которая сейчас на хозяйственном дворе хранится», — отметили в пресс-службе парка.