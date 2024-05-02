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Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)

Суспільство 13:50   02.05.2024
Вікторія Яковенко
Озеро в Центральному парку Харкова почали наповнювати: там вже є риба (відео)

У Центральному парку Харкова почали наповнювати озеро водою після очищення та ремонту.

«Лише день, як вода з’явилася в чаші ставку, а тільки подивіться, скільки риби! І це ми ще не повернули ту, яка нині на господарському подвір’ї зберігається», – зазначили у пресслужбі парку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Центральному парку Харкова почали наповнювати озеро водою після очищення та ремонту.".