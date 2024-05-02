Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ

Общество 12:30   02.05.2024
Виктория Яковенко
Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ Фото: Владислав Абдула

В Харькове заочно приговорили российского подполковника Евгения Зеленова, бригада которого пыталась захватить Харьков с северо-востока.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осужденный занимал должность заместителя командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ.

В начале полномасштабного вторжения он командовал одной из батальонно-тактических групп оккупантов, пытавшейся захватить Харьков с северо-востока. Правоохранители установили, что утром 24 февраля российская БТГр под его командованием приблизилась к Харьковской кольцевой со стороны села Липцы и заблокировала въезд-выезд из Харькова.

«Местные жители, которые двигались по этим направлениям, не желали подчиняться незаконным требованиям российских военных и требовали разблокировать движение. Чтобы запугать украинцев и заставить их подчиниться, рашистский командир отдал своим подчиненным приказ открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых были гражданские», — добавили в СБУ.

В результате один человек был убит, еще двое – ранены.

Россиянина признали виновным по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством). Его заочно приговорили к пожизненному заключению.

Читайте также: Два предателя разыскивали атовцев и патриотов во время оккупации Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 12:49
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
01.05.2024, 21:54
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ
Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ
02.05.2024, 12:30
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
02.05.2024, 09:03
Россияне разгоняют фейк о «пустых рынках Харькова» — SPRAVDI
Россияне разгоняют фейк о «пустых рынках Харькова» — SPRAVDI
02.05.2024, 12:46

Новости по теме:

10:00
В Харькове задержали двух вероятных корректировщиков, наводивших КАБы
10:00
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
12:00
Возил снаряды на школьном автобусе: на Харьковщине задержали подозреваемого
10:00
Семейный подряд: брат и сестра на Харьковщине помогали подорвать эшелоны ВСУ
10:00
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)

Вы читали новость: «Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 12:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове заочно приговорили российского подполковника Евгения Зеленова, бригада которого пыталась захватить Харьков с северо-востока.".