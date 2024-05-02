Приказал расстрелять гражданских у Харькова: заочно приговорили командира РФ

В Харькове заочно приговорили российского подполковника Евгения Зеленова, бригада которого пыталась захватить Харьков с северо-востока.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осужденный занимал должность заместителя командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ.

В начале полномасштабного вторжения он командовал одной из батальонно-тактических групп оккупантов, пытавшейся захватить Харьков с северо-востока. Правоохранители установили, что утром 24 февраля российская БТГр под его командованием приблизилась к Харьковской кольцевой со стороны села Липцы и заблокировала въезд-выезд из Харькова.

«Местные жители, которые двигались по этим направлениям, не желали подчиняться незаконным требованиям российских военных и требовали разблокировать движение. Чтобы запугать украинцев и заставить их подчиниться, рашистский командир отдал своим подчиненным приказ открыть огонь на поражения по автомобилям, в которых были гражданские», — добавили в СБУ.

В результате один человек был убит, еще двое – ранены.

Россиянина признали виновным по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством). Его заочно приговорили к пожизненному заключению.

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