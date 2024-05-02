Наказав розстріляти цивільних біля Харкова: заочно довічне отримав командир РФ

У Харкові заочно засудили російського підполковника Євгенія Зеленова, бригада якого намагалася захопити Харків з північного сходу.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, засуджений обіймав посаду заступника командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ.

На початку повномасштабного вторгнення він командував однією з батальйонно-тактичних груп окупантів, яка намагалася захопити Харків з північного сходу. Правоохоронці встановили, що вранці 24 лютого російська БТГр під його командуванням наблизилась до Харківської кільцевої з боку села Липці та заблокувала в’їзд-виїзд з Харкова.

«Місцеві мешканці, які рухалися цими напрямками, не бажали підкорятися незаконним вимогам російських військових і вимагали розблокувати рух. Натомість, щоб залякати українців та примусити їх підкоритися, рашистський командир віддав своїм підлеглим наказ відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни», – додали в СБУ.

Внаслідок цього одна людина була вбита, ще двоє – поранені.

Росіянина визнали винним за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством). Його заочно засудили до довічного ув’язнення.

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