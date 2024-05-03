Копы спасли мужчину, у которого на улице случился приступ эпилепсии (видео)

Инспекторы Сергей Брысин и Виталий Брус увидели скопление людей возле лежавшего на дороге мужчины и оказали ему помощь, рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

«Копы подбежали на помощь и поняли, что у него эпилептический приступ. Патрульные, не теряя времени, начали оказывать необходимую помощь и вызвали скорую. Уложили мужчину в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда медиков», — рассказали в Патрульной полиции.