Копы спасли мужчину, у которого на улице случился приступ эпилепсии (видео)
Инспекторы Сергей Брысин и Виталий Брус увидели скопление людей возле лежавшего на дороге мужчины и оказали ему помощь, рассказали в патрульной полиции Харьковской области.
«Копы подбежали на помощь и поняли, что у него эпилептический приступ. Патрульные, не теряя времени, начали оказывать необходимую помощь и вызвали скорую. Уложили мужчину в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда медиков», — рассказали в Патрульной полиции.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коп, патрульная полиция Харьковской области, спасение, эпилепсия;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 22:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы Сергей Брысин и Виталий Брус увидели скопление людей возле лежавшего на дороге мужчины и оказали ему помощь, рассказали в Патрульной полиции Харьковской области.".