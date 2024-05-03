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Копы спасли мужчину, у которого на улице случился приступ эпилепсии (видео)

Общество 22:16   03.05.2024
Оксана Якушко
Копы спасли мужчину, у которого на улице случился приступ эпилепсии (видео)

Инспекторы Сергей Брысин и Виталий Брус увидели скопление людей возле лежавшего на дороге мужчины и оказали ему помощь, рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

«Копы подбежали на помощь и поняли, что у него эпилептический приступ. Патрульные, не теряя времени, начали оказывать необходимую помощь и вызвали скорую. Уложили мужчину в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда медиков», — рассказали в Патрульной полиции.

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Автор: Оксана Якушко
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Копы спасли мужчину, у которого на улице случился приступ эпилепсии (видео)
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инспекторы Сергей Брысин и Виталий Брус увидели скопление людей возле лежавшего на дороге мужчины и оказали ему помощь, рассказали в Патрульной полиции Харьковской области.".