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Разгромил остановку транспорта в Харькове: нарушителя нашли (фото)

Общество 11:14   03.05.2024
Виктория Яковенко
Разгромил остановку транспорта в Харькове: нарушителя нашли (фото) Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове задержали мужчина, который, вероятно, разбил стекло на остановке общественного транспорта.

Вчера правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице Клочковской разбил стекло на остановке общественного транспорта, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Патрульным передали информацию с описанием предполагаемого нарушителя и они приступили к поиску. Через короткое время полицейские обнаружили и задержали гражданина, который подпадал под описание. Мужчина признался, что именно он повредил стекло», — отметили копы.

На место для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчина, который, вероятно, разбил стекло на остановке общественного транспорта.".