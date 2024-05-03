Разгромил остановку транспорта в Харькове: нарушителя нашли (фото)
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове задержали мужчина, который, вероятно, разбил стекло на остановке общественного транспорта.
Вчера правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице Клочковской разбил стекло на остановке общественного транспорта, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Патрульным передали информацию с описанием предполагаемого нарушителя и они приступили к поиску. Через короткое время полицейские обнаружили и задержали гражданина, который подпадал под описание. Мужчина признался, что именно он повредил стекло», — отметили копы.
На место для установления обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчина, который, вероятно, разбил стекло на остановке общественного транспорта.".