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Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото)

Суспільство 11:14   03.05.2024
Вікторія Яковенко
Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Вчора правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік на вулиці Клочківській розбив скло на зупинці громадського транспорту, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Патрульним передали інформацію з описом імовірного порушника та вони розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали громадянина, який підпадав під опис. Чоловік зізнався, що саме він пошкодив скло», – зазначили копи.

На місце для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.".