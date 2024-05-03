Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото)
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.
Вчора правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік на вулиці Клочківській розбив скло на зупинці громадського транспорту, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Патрульним передали інформацію з описом імовірного порушника та вони розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали громадянина, який підпадав під опис. Чоловік зізнався, що саме він пошкодив скло», – зазначили копи.
На місце для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.".