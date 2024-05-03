Розтрощив зупинку громадського транспорту в Харкові: порушника знайшли (фото)

У Харкові затримали чоловіка, який, ймовірно, розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Вчора правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік на вулиці Клочківській розбив скло на зупинці громадського транспорту, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Патрульним передали інформацію з описом імовірного порушника та вони розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали громадянина, який підпадав під опис. Чоловік зізнався, що саме він пошкодив скло», – зазначили копи.

На місце для встановлення обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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