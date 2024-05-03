Копи врятували чоловіка, у якого на вулиці стався напад епілепсії (відео)

Інспектори Сергій Брисін та Віталій Брус побачили скупчення людей біля чоловіка, що лежав на дорозі, і надали йому допомогу, розповіли в патрульній поліції Харківської області.

«Копи підбігли на допомогу і зрозуміли, що в нього епілептичний напад. Патрульні, не гаючи часу, почали надавати необхідну допомогу та викликали швидку. Поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків», – розповіли в патрульній поліції.