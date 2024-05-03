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Копи врятували чоловіка, у якого на вулиці стався напад епілепсії (відео)

Суспільство 22:16   03.05.2024
Оксана Якушко
Копи врятували чоловіка, у якого на вулиці стався напад епілепсії (відео)

Інспектори Сергій Брисін та Віталій Брус побачили скупчення людей біля чоловіка, що лежав на дорозі, і надали йому допомогу, розповіли в патрульній поліції Харківської області.

«Копи підбігли на допомогу і зрозуміли, що в нього епілептичний напад. Патрульні, не гаючи часу, почали надавати необхідну допомогу та викликали швидку. Поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків», – розповіли в патрульній поліції.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 22:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори Сергій Брисін та Віталій Брус побачили скупчення людей біля чоловіка, що лежав на дорозі, і надали йому допомогу, розповіли в патрульній поліції Харківської області.".