Копи врятували чоловіка, у якого на вулиці стався напад епілепсії (відео)
Інспектори Сергій Брисін та Віталій Брус побачили скупчення людей біля чоловіка, що лежав на дорозі, і надали йому допомогу, розповіли в патрульній поліції Харківської області.
«Копи підбігли на допомогу і зрозуміли, що в нього епілептичний напад. Патрульні, не гаючи часу, почали надавати необхідну допомогу та викликали швидку. Поклали чоловіка в стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду медиків», – розповіли в патрульній поліції.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: коп, патрульная полиция Харьковской области, спасение, эпилепсия;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 22:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інспектори Сергій Брисін та Віталій Брус побачили скупчення людей біля чоловіка, що лежав на дорозі, і надали йому допомогу, розповіли в патрульній поліції Харківської області.".