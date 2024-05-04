Какой будет погода в Харькове и области на Пасху

5 мая, на Пасху в Харькове и области осадков не прогнозируют. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.

В Харькове ночная температура будет составлять от 3 до 5 градусов тепла, днем ​​– от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 тепла, местами в воздухе заморозки 0 – 2 градуса с отметкой «плюс», днем ​​– от 16 до 21 тепла.