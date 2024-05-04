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Какой будет погода в Харькове и области на Пасху

Погода 20:42   04.05.2024
Виктория Яковенко
Какой будет погода в Харькове и области на Пасху Фото: Василий Голосный

5 мая, на Пасху в Харькове и области осадков не прогнозируют. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.

В Харькове ночная температура будет составлять от 3 до 5 градусов тепла, днем ​​– от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 тепла, местами в воздухе заморозки 0 – 2 градуса с отметкой «плюс», днем ​​– от 16 до 21 тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 20:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая, на Пасху в Харькове и области осадков не прогнозируют. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.".