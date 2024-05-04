Какой будет погода в Харькове и области на Пасху
Фото: Василий Голосный
5 мая, на Пасху в Харькове и области осадков не прогнозируют. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.
В Харькове ночная температура будет составлять от 3 до 5 градусов тепла, днем – от 18 до 20, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 2 до 7 тепла, местами в воздухе заморозки 0 – 2 градуса с отметкой «плюс», днем – от 16 до 21 тепла.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 20:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 мая, на Пасху в Харькове и области осадков не прогнозируют. Однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки.".