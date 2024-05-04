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Якою буде погода у Харкові та області на Великдень

Погода 20:42   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Якою буде погода у Харкові та області на Великдень Фото: Василь Голосний

5 травня, на Великдень у Харкові та області опадів не прогнозують. Однак на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 18 до 20, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 тепла, місцями у повітрі заморозки 0 – 2 градусів з позначкою «плюс», вдень – від 16 до 21 тепла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 20:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 травня, на Великдень у Харкові та області опадів не прогнозують. Однак на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки.".