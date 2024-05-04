Якою буде погода у Харкові та області на Великдень

5 травня, на Великдень у Харкові та області опадів не прогнозують. Однак на поверхні ґрунту та місцями у повітрі очікуються заморозки.

У Харкові нічна температура становитиме від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 18 до 20, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 2 до 7 тепла, місцями у повітрі заморозки 0 – 2 градусів з позначкою «плюс», вдень – від 16 до 21 тепла.