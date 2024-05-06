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Как британская техника помогает вернуть свет жителям Харьковщины (видео)

Общество 20:34   06.05.2024
Елена Нагорная
Как британская техника помогает вернуть свет жителям Харьковщины (видео)

Бойцы ГСЧС на Харьковщине продолжают разминировать линии электропередачи, чтобы энергетики смогли вернуть свет в деоккупированные населенные пункты. В этом им помогает британская техника Armtac 400.

Машина механизированного разминирования была приобретена за средства, собранные в рамках программы поддержки Украины UNITED24, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

За день эта техника может обследовать и очистить около 3 тысяч квадратных метров территории. Площадь варьируется в зависимости от типа почвы, количества растительности и загрязненности взрывоопасными предметами.

«По сути машина должна перемолоть боеприпас. Мину, что бы это ни было… Мы выигрываем время. Обычным пиротехническим расчетом это гораздо дольше. Работали в очередной раз с электриками. Также деоккупированная территория, где велись боевые действия. Там должны были ставить опоры для электросети. Мы прокладывали им путь и наткнулись на минное заграждение. Машина подорвалась, но личный состав, слава Богу, не пострадал», — рассказал начальник отделения механизированного разминирования Александр Гончаров.

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14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области есть восемь машин механизированного разминирования.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ГСЧС на Харьковщине продолжают разминировать линии электропередачи".