Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)

Бійці ДСНС на Харківщині продовжують розміновувати лінії електропередачі, щоб енергетики змогли повернути світло в деокуповані населені пункти. У цьому їм допомагає англійська техніка Armtac 400.

Машину механізованого розмінування придбали за кошти, зібрані в межах програми підтримки України UNITED24, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За день ця техніка може обстежити та очистити близько 3 тисяч квадратних метрів території. Площа варіюється залежно від типу ґрунту, кількості рослинності та забрудненості вибухонебезпечними предметами.

“По суті, машина повинна перемолоти боєприпас. Міну, що б це не було… Ми виграємо час. Звичайним піротехнічним розрахунком це набагато довше. Працювали вчергове з електриками. Також деокупована територія, де велися бойові дії. Там повинні були ставити опори для електромережі. Ми прокладали їм шлях і натрапили на мінне загородження. Машина підірвалася, але особовий склад, слава Богу, не постраждав”, – розповів начальник відділення механізованого розмінування Олександр Гончаров.

14 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області є вісім машин механізованого розмінування.