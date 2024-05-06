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Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)

Репортаж 20:34   06.05.2024
Олена Нагорна
Як британська техніка допомагає повернути світло жителям Харківщини (відео)

Бійці ДСНС на Харківщині продовжують розміновувати лінії електропередачі, щоб енергетики змогли повернути світло в деокуповані населені пункти. У цьому їм допомагає англійська техніка Armtac 400.

Машину механізованого розмінування придбали за кошти, зібрані в межах програми підтримки України UNITED24, розповідають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За день ця техніка може обстежити та очистити близько 3 тисяч квадратних метрів території. Площа варіюється залежно від типу ґрунту, кількості рослинності та забрудненості вибухонебезпечними предметами.

“По суті, машина повинна перемолоти боєприпас. Міну, що б це не було… Ми виграємо час. Звичайним піротехнічним розрахунком це набагато довше. Працювали вчергове з електриками. Також деокупована територія, де велися бойові дії. Там повинні були ставити опори для електромережі. Ми прокладали їм шлях і натрапили на мінне загородження. Машина підірвалася, але особовий склад, слава Богу, не постраждав”, – розповів начальник відділення механізованого розмінування Олександр Гончаров.

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14 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області є вісім машин механізованого розмінування.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ДСНС на Харківщині продовжують розміновувати лінії електропередачі, щоб енергетики змогли повернути світло в деокуповані населені пункти".