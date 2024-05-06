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Мужчина похищал оборудование из поврежденных обстрелами домов в Харькове

Происшествия 17:53   06.05.2024
Оксана Якушко
Мужчина похищал оборудование из поврежденных обстрелами домов в Харькове

8 лет лишения свободы дали мужчине, который признан виновным в кражах из домов, поврежденных обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковчанин, ранее уже неоднократно судимый, с июля по октябрь 2022 совершил более 40 эпизодов краж. Злоумышленник проникал в подвальные помещения жилых домов на территории Салтовского и Слободского районов Харькова.

Мужчина отыскивал теплоизмерительные станции и демонтировал с них оборудование, необходимое для их бесперебойного питания и работы, а в других хранилищах похищал кабели, используемые в телефонных сетях. Общая сумма ущерба, причиненного действиями вора коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» и АО «Укртелеком», составляет более 250 тыс. гривен.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Однако Харьковский апелляционный суд после рассмотрения дела назначил мужчине более суровое наказание – 8 лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 17:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 лет лишения свободы дали мужчине, который признан виновным в кражах из домов, поврежденных обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.".