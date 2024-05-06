Мужчина похищал оборудование из поврежденных обстрелами домов в Харькове

8 лет лишения свободы дали мужчине, который признан виновным в кражах из домов, поврежденных обстрелами россиян, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Харьковчанин, ранее уже неоднократно судимый, с июля по октябрь 2022 совершил более 40 эпизодов краж. Злоумышленник проникал в подвальные помещения жилых домов на территории Салтовского и Слободского районов Харькова.

Мужчина отыскивал теплоизмерительные станции и демонтировал с них оборудование, необходимое для их бесперебойного питания и работы, а в других хранилищах похищал кабели, используемые в телефонных сетях. Общая сумма ущерба, причиненного действиями вора коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети» и АО «Укртелеком», составляет более 250 тыс. гривен.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Однако Харьковский апелляционный суд после рассмотрения дела назначил мужчине более суровое наказание – 8 лет лишения свободы.