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Чоловік викрадав обладнання з пошкоджених обстрілами будинків у Харкові

Події 17:53   06.05.2024
Оксана Якушко
Чоловік викрадав обладнання з пошкоджених обстрілами будинків у Харкові

8 років позбавлення волі дали чоловікові, якого визнали винним у крадіжках із будинків, пошкоджених обстрілами росіян, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Харків’янин, раніше вже неодноразово судимий, протягом липня-жовтня 2022 року вчинив понад 40 епізодів крадіжок. Зловмисник проникав у підвальні приміщення житлових будинків на території Салтівського та Слобідського районів Харкова.

Чоловік відшукував тепловимірювальні станції та демонтував з них обладнання, необхідне для їхнього безперебійного живлення та роботи, а в інших сховищах викрадав кабелі, які використовуються у телефонних мережах. Загальна сума шкоди, завданої діями крадія комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» та АТ «Укртелеком», складає понад 250 тис. гривень.

На суді обвинувачений повністю визнав свою вину.

Чоловіка засудили до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі. Однак Харківський апеляційний суд після розгляду справи призначив чоловіку більш суворе покарання — 8 років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 17:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 років позбавлення волі дали чоловікові, якого визнали винним у крадіжках із будинків, пошкоджених обстрілами росіян, повідомила Харківська обласна прокуратура.".