Новую технику испытывают в усеянных боеприпасами полях Харьковщины (фото)

Еще одна машина механизированного разминирования — PT-300 D:MINE — начала работу на Харьковщине.

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования сейчас испытывают эту технику на территории, где велись активные боевые действия, рассказали в ГСЧС Украины.

Машина очищает поле, усеянное кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и угрожают жизни мирных жителей.

Напомним, 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области есть восемь машин механизированного разминирования.