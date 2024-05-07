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Новую технику испытывают в усеянных боеприпасами полях Харьковщины (фото)

Общество 19:01   07.05.2024
Елена Нагорная
Новую технику испытывают в усеянных боеприпасами полях Харьковщины (фото) Фото: ГСЧС Украины

Еще одна машина механизированного разминирования — PT-300 D:MINE — начала работу на Харьковщине.

Саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования сейчас испытывают эту технику на территории, где велись активные боевые действия, рассказали в ГСЧС Украины.

Машина очищает поле, усеянное кассетными боеприпасами, которые самостоятельно не самоликвидировались и угрожают жизни мирных жителей.

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Напомним, 14 марта начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области есть восемь машин механизированного разминирования.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одна машина механизированного разминирования — PT-300 D:MINE — начала работу на Харьковщине".