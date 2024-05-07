Нову техніку випробовують в усіяних боєприпасами полях Харківщини (фото)

Ще одна машина механізованого розмінування – PT-300 D:MINE – розпочала роботу на Харківщині.

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування нині випробовують цю техніку на території, де велись активні бойові дії, розповіли в ДСНС України.

Наразі машина очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.

Нагадаємо, 14 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області є вісім машин механізованого розмінування.