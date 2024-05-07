Нову техніку випробовують в усіяних боєприпасами полях Харківщини (фото)
Ще одна машина механізованого розмінування – PT-300 D:MINE – розпочала роботу на Харківщині.
Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування нині випробовують цю техніку на території, де велись активні бойові дії, розповіли в ДСНС України.
Наразі машина очищує поле, усіяне касетними боєприпасами, що самостійно не самоліквідувалися та загрожують життю мирних мешканців.
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Нагадаємо, 14 березня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у Харківській області є вісім машин механізованого розмінування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: боеприпасы, міни, машина механического разминирования, розмінування, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одна машина механізованого розмінування – PT-300 D:MINE – розпочала роботу на Харківщині".