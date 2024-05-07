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Получили разрешение на использование подземной школы в Харькове – Терехов

Общество 13:33   07.05.2024
Оксана Якушко
Получили разрешение на использование подземной школы в Харькове – Терехов

В эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к осени планирует еще построить 3-4 подземные школы в городе.

«Что касается подземной школы, да, мы получили уже разрешение на использование этой школы. Поэтому будем начинать занятия в подземной школе, она рассчитана на 450 учеников в одну смену. И мы не останавливаемся. В планах у нас, что до 1 сентября мы хотим построить еще 3-4 таких подземных школы в разных районах Харькова», – рассказал Терехов.
Есть планы построить надежные укрытия для медицинских заведений.

Также Терехов рассказал, что в Харькове нет панических настроений.

«Действительно, была часть людей, которые накануне праздников переехали в другие города. К сожалению, на Пасху были мощные обстрелы и разрушения. Но коммунальные предприятия справились со всеми этими вызовами и забили все контуры. Продолжаем работать, чтобы люди могли нормально жить в этих домах. Что касается настроения, то есть покой. Есть возможность трудоустроиться в коммунальные производственные предприятия. Да, конечно, трудно, потому что введены графики отключения электричества. Но когда есть возможность, наши предприниматели переходят на генераторы. Я очень благодарен, потому что никто не убежал, ничего не закрылось. Как работал весь средний бизнес, так и работает», — отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 13:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к осени планирует еще построить 3-4 подземные школы в городе.".