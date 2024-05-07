Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до осені планує ще збудувати 3-4 підземні школи у місті.
«Що стосується підземної школи, так, ми отримали вже дозвіл на використання цієї школи. Тому будемо розпочинати заняття в справжній підземній школі, вона розрахована на 450 учнів в одну зміну. І ми не зупиняємося. У планах у нас, що до 1 вересня ми хочемо побудувати ще 3-4 таких підземних школи в різних районах Харкова», – розповів Терехов.
Є плани побудувати надійні укриття для медичних закладів.
Також Терехов розповів, що у Харкові немає панічних настроїв.
«Дійсно, була частина людей, які напередодні свят переїхали в інші міста. На жаль, на Великдень були потужні обстріли та руйнації. Але комунальне підприємство справилося з усіма цими викликами і забило всі контури. Продовжуємо працювати, щоб люди могли нормально жити в цих домівках. Що стосується настрою, то є спокій. Є можливість працевлаштуватися у комунальні та виробничі підприємства. Так, звісно, важко, бо введені графіки відключення електрики. Але коли є можливість, наші підприємці переходять на генератори. Я дуже вдячний, бо ніхто не побіг, не втік, нічого не зачинилося. Як працював весь середній бізнес, так і працює», – зазначив Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, обучение, подземная школа, учеба, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 13:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ефірі телемарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до осені планує ще збудувати 3-4 підземні школи у місті.".