«Пугалка» — СНБО о заявлении Кадырова, что нужно «забирать Одессу и Харьков»

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что России надо в мае «забирать Одессу и Харьков», не имеет ничего общего с реальностью, поскольку у РФ нет достаточно сил и возможностей для захвата таких крупных городов.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

После инаугурации Путина Кадыров в частности заявил следующее: «Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время в этот месяц нужно забирать ближайшую территорию — обязательно Одессу и Харьков. Потом посадить Зеленского и заставить подписать все бумаги, которые необходимы для безопасности нашего государства».

«Очевидно, что это очередная пугалка путинского слуги для привлечения внимания к своей персоне российских пропагандистских СМИ, которые в последнее время о нем забыли», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.