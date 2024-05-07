«Пугалка» — СНБО о заявлении Кадырова, что нужно «забирать Одессу и Харьков»
Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что России надо в мае «забирать Одессу и Харьков», не имеет ничего общего с реальностью, поскольку у РФ нет достаточно сил и возможностей для захвата таких крупных городов.
Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
После инаугурации Путина Кадыров в частности заявил следующее: «Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время в этот месяц нужно забирать ближайшую территорию — обязательно Одессу и Харьков. Потом посадить Зеленского и заставить подписать все бумаги, которые необходимы для безопасности нашего государства».
«Очевидно, что это очередная пугалка путинского слуги для привлечения внимания к своей персоне российских пропагандистских СМИ, которые в последнее время о нем забыли», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
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- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: захват, кадыров, Одесса, Путин, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что России надо в мае «забирать Одессу и Харьков», не имеет ничего общего с реальностью".