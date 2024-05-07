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«Лякалка» – РНБО про заяву Кадирова, що треба «забирати Одесу і Харків»

Політика 20:57   07.05.2024
Олена Нагорна
«Лякалка» – РНБО про заяву Кадирова, що треба «забирати Одесу і Харків»

Заява глави Чечні Рамзана Кадирова, що Росії треба у травні «забирати Одесу та Харків», не має нічого спільного з реальністю, оскільки РФ не має достатньо сил і можливостей для захоплення таких великих міст.

Про це пише Центр протидії дезінформації РНБО України.

Після інавгурації Путіна Кадиров зокрема заявив таке: «Я вважаю, що треба активніше нападати, бити треба жорстко, доки є час цього місяця треба забирати найближчу територію – обов’язково Одесу та Харків. Потім посадити Зеленського та змусити підписати всі папери, які необхідні для безпеки нашої держави».

“Очевидно, що це чергова лякалка путінського слуги для привернення уваги до своєї персони російських пропагандистських ЗМІ, які останнім часом про нього забули”, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заява глави Чечні Рамзана Кадирова, що Росії треба у травні «забирати Одесу та Харків», не має нічого спільного з реальністю".