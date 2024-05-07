Водителя, не пропустившего скорую на дороге, копы задержали в Харькове

Копы привлекли к ответственности водителя, который двигался по проспекту Героев Харькова и не пропустил машину скорой помощи, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Об инциденте стало известно из видео, распространенного в соцсетях. На нем гражданский автомобиль не пропустил скорую, которая ехала с включенной сиреной,

Патрульные разыскали водителя. С правонарушением мужчина согласился. Инспекторы выписали гражданину административный штраф.