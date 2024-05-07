Водителя, не пропустившего скорую на дороге, копы задержали в Харькове
Копы привлекли к ответственности водителя, который двигался по проспекту Героев Харькова и не пропустил машину скорой помощи, сообщила патрульная полиция Харьковской области.
Об инциденте стало известно из видео, распространенного в соцсетях. На нем гражданский автомобиль не пропустил скорую, которая ехала с включенной сиреной,
Патрульные разыскали водителя. С правонарушением мужчина согласился. Инспекторы выписали гражданину административный штраф.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: водій, водитель, коп, патрульная полиция Харьковской области, скорая, Харьков, штраф;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 12:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы привлекли к ответственности водителя, который двигался по проспекту Героев Харькова и не пропустил машину скорой помощи, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".