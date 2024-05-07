Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Водителя, не пропустившего скорую на дороге, копы задержали в Харькове

Происшествия 12:31   07.05.2024
Оксана Якушко
Водителя, не пропустившего скорую на дороге, копы задержали в Харькове

Копы привлекли к ответственности водителя, который двигался по проспекту Героев Харькова и не пропустил машину скорой помощи, сообщила патрульная полиция Харьковской области.

Об инциденте стало известно из видео, распространенного в соцсетях. На нем гражданский автомобиль не пропустил скорую, которая ехала с включенной сиреной,

Патрульные разыскали водителя. С правонарушением мужчина согласился. Инспекторы выписали гражданину административный штраф.

Читайте также: Фальшивыми гривнами расплатился в такси мужчина, его поймали на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов сообщил, будет ли бесплатным проезд в Харькове после отмены налогов
Терехов сообщил, будет ли бесплатным проезд в Харькове после отмены налогов
07.05.2024, 12:50
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
В Дергачах приостановили выдачу паспортов гражданина Украины
07.05.2024, 11:01
Главные новости Харькова 7.05: ГУР о «наступлении на Харьков», удар по Боровой
Главные новости Харькова 7.05: ГУР о «наступлении на Харьков», удар по Боровой
07.05.2024, 12:03
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
В Харькове заменили флаг Украины на главном флагштоке: мэрия пояснила причины
07.05.2024, 08:57
«Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков»
«Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков»
07.05.2024, 10:48
Харьковскую пограничницу будут судить за дезертирство
Харьковскую пограничницу будут судить за дезертирство
07.05.2024, 11:56

Новости по теме:

08:43
Двое раненых в результате атаки российского БпЛА по грузовику на Харьковщине
11:24
Въехал в бордюр и перевернулся: в Харькове попался водитель под наркотиками
12:03
Мертвецки пьяного водителя поймали ночью в Харькове: что показал Drager
13:10
В Харьковской области подорвался трактор (фото)
14:17
В Харькове пьяный водитель хотел откупиться от копов за 100 долларов

Вы читали новость: «Водителя, не пропустившего скорую на дороге, копы задержали в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 12:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы привлекли к ответственности водителя, который двигался по проспекту Героев Харькова и не пропустил машину скорой помощи, сообщила патрульная полиция Харьковской области.".