Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові
Копи притягнули до відповідальності водія, який рухався проспектом Героїв Харкова та не пропустив машину швидкої допомоги, повідомила патрульна поліція Харківської області.
Про інцидент стало відомо з відео, яке поширилось у соцмережах. На ньому цивільна автівка не пропустила швидку, яка рухалась через перехрестя з увімкненою сиреною,
Патрульні розшукали водія. З правопорушенням чоловік погодився. Інспектори виписали громадянину адміністративний штраф.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: водій, коп, патрульная полиция Харьковской области, скорая, Харків, штраф;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 12:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи притягнули до відповідальності водія, який рухався проспектом Героїв Харкова та не пропустив машину швидкої допомоги, повідомила патрульна поліція Харківської області.".