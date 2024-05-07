Live
  • Вт 07.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.36
  • EUR 42.4

Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові

Події 12:31   07.05.2024
Оксана Якушко
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові

Копи притягнули до відповідальності водія, який рухався проспектом Героїв Харкова та не пропустив машину швидкої допомоги, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Про інцидент стало відомо з відео, яке поширилось у соцмережах. На ньому цивільна автівка не пропустила швидку, яка рухалась через перехрестя з увімкненою сиреною,

Патрульні розшукали водія. З правопорушенням чоловік погодився. Інспектори виписали громадянину адміністративний штраф.

Читайте також: Фальшивими гривнями розплатився у таксі чоловік, його спіймали на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов
07.05.2024, 13:33
Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків
Терехов повідомив, чи буде безплатним проїзд після скасування податків
07.05.2024, 12:50
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові
07.05.2024, 12:31
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
Головні новини Харкова 7 травня: ГУР про “наступ на Харків”, удар по Боровій
07.05.2024, 12:03
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
Харківську прикордонницю судитимуть за дезертирство
07.05.2024, 11:56
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
Майстер лісу на Харківщині “не помітив”, як нарубали дерев на 2,6 млн грн
07.05.2024, 11:19

Новини за темою:

08:43
Двоє поранених внаслідок атаки російського БпЛА по вантажівці на Харківщині
11:24
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
12:03
Мертвецьки п’яного водія спіймали вночі в Харкові: що показав Drager
13:10
У Харківській області підірвався трактор (фото)
14:17
У Харкові п’яний водій хотів відкупитися від копів за 100 доларів

Ви читали новину: «Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 12:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи притягнули до відповідальності водія, який рухався проспектом Героїв Харкова та не пропустив машину швидкої допомоги, повідомила патрульна поліція Харківської області.".