Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові

Копи притягнули до відповідальності водія, який рухався проспектом Героїв Харкова та не пропустив машину швидкої допомоги, повідомила патрульна поліція Харківської області.

Про інцидент стало відомо з відео, яке поширилось у соцмережах. На ньому цивільна автівка не пропустила швидку, яка рухалась через перехрестя з увімкненою сиреною,

Патрульні розшукали водія. З правопорушенням чоловік погодився. Інспектори виписали громадянину адміністративний штраф.