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Выплаты и помощь: центр для ВПЛ по принципу «единого окна» появился в Харькове

Общество 17:31   07.05.2024
Елена Нагорная
Выплаты и помощь: центр для ВПЛ по принципу «единого окна» появился в Харькове Фото: Игорь Терехов

Адаптивное пространство для ВПЛ и пострадавших от войны открыли на улице Серповая, 4Б в Харькове. В офисе, который назвали «Свой», можно получить услуги и поддержку по принципу «единого окна». Людям будут помогать муниципальные службы, представители центра занятости, международных организаций, психологи и юристы.

Пространство, как рассказали его представители, находится в подвальном помещении, что делает его безопасным во время воздушных тревог. Здесь люди могут получить бесплатную правовую помощь, психосоциальную поддержку и зарегистрироваться на получение выплат от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Также в центре консультируют по вопросам трудоустройства.

Кроме того, посетители могут получить доступ к административным и социально-правовым услугам от горсовета. В отдельной комнате будут проводить тренинги, групповые консультации и семинары, чтобы помочь ВПЛ адаптироваться в Харькове.

При поддержке УВКБ ООН благотворительный фонд «Право на защиту» отремонтировал помещение и оборудовал его мебелью и техникой. Местные власти установят пандус, чтобы пространство было доступным для людей с инвалидностью.


Фото: Игорь Терехов

Как отметил в Telegram городской голова Игорь Терехов, в течение месяца в пространстве стартуют курсы переподготовки на те профессии, на которые есть спрос среди харьковских работодателей. Согласно официальной статистике, сейчас в Харькове проживает до 200 тысяч переселенцев, а по оценкам горсовета — не менее полумиллиона, добавил мэр.

Пространство работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а в пятницу — с 09:00 до 17:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2024 в 17:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Адаптивное пространство для ВПЛ и пострадавших от войны открыли на улице Серповая, 4Б в Харькове".