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Виплати, допомога: офіс для ВПО за принципом «єдиного вікна» тепер є в Харкові

Суспільство 17:31   07.05.2024
Олена Нагорна
Виплати, допомога: офіс для ВПО за принципом «єдиного вікна» тепер є в Харкові

Адаптивний простір для ВПО та постраждалих від війни відкрили на вулиці Серпова, 4Б у Харкові. В офісі, який назвали «Свій», можна отримати послуги та підтримку за принципом «єдиного вікна». Людям допомагатимуть муніципальні служби, представники центру зайнятості, міжнародних організацій, психологи та юристи.

Простір, як розповіли його представники, знаходиться у підвальному приміщенні, що робить його безпечним під час повітряних тривог. Тут люди можуть отримати безплатну правову допомогу, психосоціальну підтримку та зареєструватись на отримання виплат від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Також у центрі консультуватимуть щодо працевлаштування.

Крім того, відвідувачі можуть отримати доступ до адміністративних та соціально-правових послуг від міськради. В окремій кімнаті проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари, щоб допомогти ВПО адаптуватися у Харкові.

За підтримки УВКБ ООН благодійний фонд «Право на захист» відремонтував приміщення та обладнав його меблями та технікою. Місцева влада встановить пандус, щоб простір був доступним для людей з інвалідністю.


Фото: Ігор Терехов

Як зазначив у телеграмі міський голова Ігор Терехов, упродовж місяця у просторі стартують курси перепідготовки на ті професії, на які є попит серед харківських роботодавців. Згідно з офіційною статистикою, зараз у Харкові проживає до 200 тисяч переселенців, а за оцінками міськради – не менш як пів мільйона, додав мер.

Простір працює з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, а у п’ятницю – з 09:00 до 17:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 17:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адаптивний простір для ВПО та постраждалих від війни відкрили на вулиці Серпова, 4Б у Харкові".