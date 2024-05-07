Виплати, допомога: офіс для ВПО за принципом «єдиного вікна» тепер є в Харкові
Адаптивний простір для ВПО та постраждалих від війни відкрили на вулиці Серпова, 4Б у Харкові. В офісі, який назвали «Свій», можна отримати послуги та підтримку за принципом «єдиного вікна». Людям допомагатимуть муніципальні служби, представники центру зайнятості, міжнародних організацій, психологи та юристи.
Простір, як розповіли його представники, знаходиться у підвальному приміщенні, що робить його безпечним під час повітряних тривог. Тут люди можуть отримати безплатну правову допомогу, психосоціальну підтримку та зареєструватись на отримання виплат від Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Також у центрі консультуватимуть щодо працевлаштування.
Крім того, відвідувачі можуть отримати доступ до адміністративних та соціально-правових послуг від міськради. В окремій кімнаті проводитимуть тренінги, групові консультації та семінари, щоб допомогти ВПО адаптуватися у Харкові.
За підтримки УВКБ ООН благодійний фонд «Право на захист» відремонтував приміщення та обладнав його меблями та технікою. Місцева влада встановить пандус, щоб простір був доступним для людей з інвалідністю.
Фото: Ігор Терехов
Як зазначив у телеграмі міський голова Ігор Терехов, упродовж місяця у просторі стартують курси перепідготовки на ті професії, на які є попит серед харківських роботодавців. Згідно з офіційною статистикою, зараз у Харкові проживає до 200 тисяч переселенців, а за оцінками міськради – не менш як пів мільйона, додав мер.
Простір працює з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, а у п’ятницю – з 09:00 до 17:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: адаптивное пространство, впл, выплаты, госовет, допомога, переселенцы, психолог, терехов, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Адаптивний простір для ВПО та постраждалих від війни відкрили на вулиці Серпова, 4Б у Харкові".