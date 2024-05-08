Масштабные лесные пожары в Харьковской области: ГСЧС показала фото

В Харьковской области из-за российских обстрелов горели хвойные леса в Купянском районе. За сутки зафиксировали три таких пожара.

«7 мая в течение дня подразделения ГСЧС три раза привлекались на ликвидацию пожаров в хвойных лесах, которые произошли из-за постоянных вражеских обстрелов. Все они произошли на территории лесничества Куриловской громады Купянского района», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Самый масштабный очаг был в районе села Глушковка — там лес горел на площади 20 га. В районе Новоосиново пылала хвойная подстилка на площади 10 га, а у села Подолы огонь охватил 4 га.

Все пожары ликвидировали. Жертв и пострадавших не было.