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Масштабные лесные пожары в Харьковской области: ГСЧС показала фото

Происшествия 09:45   08.05.2024
Оксана Горун
Масштабные лесные пожары в Харьковской области: ГСЧС показала фото

В Харьковской области из-за российских обстрелов горели хвойные леса в Купянском районе. За сутки зафиксировали три таких пожара.

«7 мая в течение дня подразделения ГСЧС три раза привлекались на ликвидацию пожаров в хвойных лесах, которые произошли из-за постоянных вражеских обстрелов. Все они произошли на территории лесничества Куриловской громады Купянского района», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар, горит лес в Харьковской области 5

Самый масштабный очаг был в районе села Глушковка — там лес горел на площади 20 га. В районе Новоосиново пылала хвойная подстилка на площади 10 га, а у села Подолы огонь охватил 4 га.

пожар, горит лес в Харьковской области 2

Все пожары ликвидировали. Жертв и пострадавших не было.

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пожар, горит лес в Харьковской области 6

пожар, горит лес в Харьковской области 4

пожар, горит лес в Харьковской области 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за российских обстрелов горели хвойные леса в Купянском районе. За сутки зафиксировали три таких пожара".