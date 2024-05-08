Масштабные лесные пожары в Харьковской области: ГСЧС показала фото
В Харьковской области из-за российских обстрелов горели хвойные леса в Купянском районе. За сутки зафиксировали три таких пожара.
«7 мая в течение дня подразделения ГСЧС три раза привлекались на ликвидацию пожаров в хвойных лесах, которые произошли из-за постоянных вражеских обстрелов. Все они произошли на территории лесничества Куриловской громады Купянского района», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Самый масштабный очаг был в районе села Глушковка — там лес горел на площади 20 га. В районе Новоосиново пылала хвойная подстилка на площади 10 га, а у села Подолы огонь охватил 4 га.
Все пожары ликвидировали. Жертв и пострадавших не было.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за российских обстрелов горели хвойные леса в Купянском районе. За сутки зафиксировали три таких пожара".